Wer auf das Schwarz-Weiß-Foto vom Kreiskrankenhaus in der ostrumänischen Stadt Pitra Neamt blickt, kann das Drama förmlich riechen. Verrusste Wände, verkohlte Betten, geschmolzene Plastikapparaturen. Auf der Intensivstation – da, wo Covid-19-Patienten um ihr Leben rangen – war Mitte November ein Feuer ausgebrochen. Nur einer der 16 Patienten überlebte die Flammen und die Folgen der schweren Verbrennungen. Ermittler vermuten, dass ein Kurzschluss auf der Station den Brand auslöste.

Ermittler untersuchen die zerstörte Intensivstation des Krankenhauses in Piatra Neamt. Bildrechte: dpa

Intensivstationen als "Zeitbomben"?

Eine Verkettung unglücklicher Umstände? Nein, warnen Intensivmediziner und Gewerkschaftsvertreter in diesen Tagen in rumänischen Medien. Die meisten Krankenhäuser im Land sind oft über fünf Jahrzehnte alt, die Gebäude marode, die Elektroleitungen spröde und brüchig. All das mache aus vielen Intensivstationen im Land eine "wahrhafte Zeitbombe", sagte vor Tagen eine rumänische Notfallärztin dem Radiosender "Europa Libera".



Doch nicht nur das Brandunglück sorgt derzeit für Diskussion, in der Kritik stehen auch die Behörden. "Es ist empörend, dass die Angehörigen aus dem Fernsehen vom Unglück erfahren haben", sagt Razvan Chereches, der an der Universität Babes-Bolyai in Cluj-Napoca öffentliche Gesundheitsfürsorge unterrichtet. "Dass es nach dem Brand an effizienter Krisenkommunikation mangelte, wird die Wahl am Sonntag auf jeden Fall beeinflussen. Offen ist nur, wie“, sagt Chereches auf MDR-Anfrage von "Heute im Osten".

Wahl in Rumänien Rumäniens Parlament ist ein Zweikammersystem aus Senat und Abgeordnetenkammer. Die Wahl beginnt für Auslandsrumänen bereits am Samstag, in Rumänien bleibt es beim Sonntag als einzigen Wahltag. Die Wahllokale schließen 20 Uhr.

Tausende Mediziner abgewandert

Seit März steckt das Land in einer Dauerkrise, nichts legt die Corona-Pandemie so schonungslos offen, wie den Notstand im rumänischen Gesundheitssystem. Zuletzt ließ die nationalliberale Regierung in Bukarest hunderte Beatmungsgeräte kaufen, um die Krankenhäuser in der Corona-Pandemie nicht völlig kollabieren zu lassen. Der Mangel an Intensivbetten mag sich mit zusätzlichen Geldern vielleicht noch lösen lassen, der akute Mangel an Fachpersonal dagegen nicht. Tausende Ärzte und Krankenschwestern haben in den vergangenen Jahren dem abgewirtschafteten Gesundheitssystem den Rücken gekehrt und sind nach Westeuropa ausgewandert. Rumänische Ärzteverbände gehen davon aus, dass auf einheimischen Intensivstationen nur ein Viertel des Personals arbeitet, verglichen mit westeuropäischen Stationen.

Abgewirtschaftetes Gesundheitssystem: Blick in einen OP-Saal in einem Kreiskrankenhaus. Das Bild stammt von 2016. Bildrechte: MDR/Annett Müller

Schauplatz großer Korruptionsskandale

In Rumänien gilt daher für Viele die eiserne Regel, dass man um Krankenhäuser lieber einen großen Bogen machen sollte. Wer dennoch medizinisch versorgt werden muss, zahlt für etwas mehr menschliche Hingabe Extrazuwendungen an Krankenpfleger und Ärzte, die wegen des Personalmangels für die Patienten kaum Zeit haben. Hinzu kommt: Das Gesundheitssystem ist chronisch unterfinanziert. 2018 lagen die öffentlichen Gesundheitsausgaben bei 584 Euro pro Einwohner, in Deutschland fiel die Summe acht Mal höher aus. Trotz Geldmangels sind die rumänischen Krankenhäuser immer wieder Schauplatz großer Korruptionsskandale. Vor zwei Jahren warnte die damalige Anti-Korruptionschefin Laura Codruta Kövesi vor den korrupten Machenschaften vor allem im medizinischen Beschaffungswesen: So würden Geräte und Apparaturen oft zum Vielfachen des Marktpreises eingekauft. Das Bestechungsgeld für solche Deals fließe direkt an die Krankenhausmanager, so Kövesi. Staatsanwältin Laura Codruta Kövesi leitet inzwischen die Europäische Staatsanwaltschaft in Luxemburg. Bildrechte: MDR/Annett Müller-Heinze

Verwaltungsposten gehen an Parteigünstlinge

In der Regel werden die lukrativen Managerposten an die parteieigene Klientel vergeben – nicht nur in Krankenhäusern, sondern in der gesamten öffentlichen Verwaltung. Bei Anstellungen zählen weniger Qualifikation und Kompetenzen als vielmehr das Parteibuch und politische Beziehungen. Transparente Ausschreibungsverfahren sind äußerst selten. Im Gegenzug für die Beförderungen wird Geld an die Partei gespendet. Weder die regierende nationalliberale PNL noch die sozialdemokratische PSD - die beiden größten Parteien Rumäniens – haben mit dieser Praxis bislang aufgeräumt. "Unser Grundproblem ist, dass die staatlichen Institutionen nicht kompetent funktionieren. Genau das sorgt für viele andere Probleme", sagt der Bukarester Soziologe Barbu Mateescu dem MDR.

Parlament genießt wenig Vertrauen

Nach dem Brand in der Klinik von Piatra Neamt fand die rumänische Presse heraus, dass der Posten des Krankenhausmanagers in einem Jahr acht Mal neu besetzt worden war. Viele Rumänen fragen sich inzwischen, ob das Unglück womöglich die Folge eines Missmanagements der Klinikleitung war. "Die neue Mittelschicht in den Großstädten beobachtet sehr genau, wie gut der Staat funktioniert", sagt Soziologe Mateescu, "die Ansprüche dieser Wähler sind sehr hoch geworden". Doch werden sie am Sonntag auch zur Abstimmung gehen? Seit Jahren stoßen die Parlamentswahlen bei den Bürgern auf nur mäßiges Interesse. Nur jeder vierte Wahlberechtigte beteiligte sich 2016 an der Abstimmung. Angesichts zahlreicher Korruptionsskandale, umstrittener Reformen und dauerhafter innenpolitischer Querelen hat das Parlament einen schweren Stand bei den Bürgern. Meinungsumfragen zufolge schenken nur zehn Prozent der Rumänen dieser politischen Institution großes Vertrauen.

Die vom früheren Diktator Nicolae Ceausescu geplante Machtzentrale ist heute Sitz des Parlamentes. Bildrechte: dpa

Wer die Wahl unter sich ausmachen könnte

Doch am Sonntag geht es um die Neubesetzung genau dieser Volksvertretung. Glaubt man den Umfragen, haben die regierenden Nationalliberalen (PNL) die größten Chancen (28 Prozent) auf einen Wahlsieg. Vor gut einem Jahr stürzte die Partei mit der gesamten Opposition das damalige sozialdemokratische Kabinett von Premierministerin Viorica Dancila (PSD) per Misstrauensvotum. Die Sozialdemokraten (PSD) liegen in Umfragen auf Platz zwei (23 Prozent). Rumänischer Premier Ludovic Orban bei der Vereidigung seines Kabinettes Anfang November 2019. Bildrechte: imago images/Xinhua

Wahlbündnis hat gute Chance