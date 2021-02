"Covid-19 schaffte, was ein Kopfgeld in Höhe von zwei Millionen Dollar und zwei aus Rumänien finanzierte Teams aus Attentätern nicht erreicht haben", schrieb der US-Jurist und Autor Ronald J. Rychlak am Montag in der in New York erscheinenden "Epoch Times" zum Tod des rumänischen Geheimagenten Ion Mihai Pacepa in den USA. Er sei von Pacepas Frau am Sonntag informiert worden, dass sein langjähriger Freund und Co-Autor einer Corona-Erkrankung erlegen sei – im Alter von 92 Jahren.

Von Pacepa gibt es nur wenige Aufnahme. Das Foto stammt von 1975 - drei Jahre vor seinem Weggang in den Westen. Bildrechte: Anghel Pasat/Agerpres-Archiv

Agent und Sicherheitsberater von Ceausescu

Ion Mihai Pacepa war eine der bekanntesten Figuren in der Geheimdienstwelt des Kalten Krieges. Der rumänische Agent war der ranghöchste Geheimdienstoffizier im Ostblock, der sich in den Westen absetzte. 1928 in Bukarest geboren, studierte er Industriechemie und wurde Anfang der 1950er-Jahre und noch vor dem Abschluss des Studiums vom rumänischen Geheimdienst rekrutiert. Zunächst in der Industriespionage aktiv, machte Pacepa als junger Mann schnell Karriere. Schon mit 35 Jahren stieg er zum stellvertretenden Leiter der rumänischen Auslandsspionage (DIE) auf, koordinierte externe Operationen. Anfang der 1970er-Jahre wurde er schließlich der persönliche Sicherheitsberater von Staatspräsident Nicolae Ceausescu.

Der rumänische Staatschef Nicoale Ceausescu am Schwarzen Meer mit seiner Frau Elena im Jahr 1976. Bildrechte: IMAGO

Statt zu Helmut Schmidt Flucht in die USA

Pacepa war "die rechte Hand Ceausescus“, schreibt US-Autor Rychlak über den prominenten Agenten, der die gesamte Welt bereist und hohe Staatschefs aus Ost und West kannte. Dass sich ausgerechnet Ceausescus persönlicher Berater in den Westen absetzen würde, ahnte weder der rumänische Diktator noch dessen Geheimdienst, zu dessen Aufgaben es gehörte, Fluchtwillige zu bespitzeln, zu erpressen und einzusperren.



Das völlig Unerwartete geschah Ende Juli 1978. Pacepa, der auf einer Dienstreise nach Bonn war, um dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt eine Botschaft Ceausescus zu überbringen, klingelte stattdessen am Tor der US-Botschaft in Bonn. Dort beantragte er politisches Asyl, er handelte einen Deal mit der CIA aus, wurde am 28. Juli 1978 schließlich in die Nähe von Washington ausgeflogen. Er besaß umfangreiches Insiderwissen über Ceausescus Staatsapparat. Er wusste, wie der berüchtigte rumänische Geheimdienst im tiefsten Inneren funktionierte, wer spionierte, welche Verflechtungen es mit dem sowjetischen KGB gab.

Kopfgeldprämie ausgesetzt

Zuhause in Bukarest galt Pacepa der politischen Fühung von diesem Zeitpunkt als Vaterlandsverräter, als Volksfeind. Unterlagen der heutigen Aufarbeitungsbehörde der Securitate-Akten, CNSAS, zufolge, forderte Machthaber Nicolae Ceausescu, dass der "Verräter umgehend nach Hause gebracht werden soll". Im September 1978 wurde Pacepa in Abwesenheit in seiner Heimat wegen Hochverrats zum Tode verurteilt, das Ceausescu-Regime setzte eine Kopfgeldprämie von zwei Millionen Dollar auf ihn aus. Alle Versuche, ihn mit Auftragskillern aufzuspüren, misslangen.

Auslandsspionage radikal umgebaut