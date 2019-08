Im Fall von zwei verschwundenen Mädchen in Rumänien hat die Staatsanwaltschaft den Tod eines der Opfer bestätigt. Wie die Behörde am Samstag mitteilte, sind in der Wohnung eines festgenommenen Tatverdächtigen im südrumänischen Caracal Knochen gefunden worden, die zweifelsfrei von einer der beiden jungen Frauen stammen. Dabei handelt es sich um eine 15-Jährige, die kurz vor ihrer Tötung drei Mal verzweifelt bei der Polizei angerufen hatte, die aber nicht auf die Notrufe reagierte.

Der Staatsanwaltschaft zufolge hatte der Tatverdächtige die Leiche in einem improvisierten Ofen verbrannt und dabei verbrennungsbeschleunigende Chemikalien benutzt. Was mit der zweiten jungen Frau passiert sei, einer bereits im April verschwundenen 18-Jährigen, sei weiter unklar.

Zwei Minister zurückgetreten

Löste mit Fernsehinterview große Empörung aus und musste zurücktreten: Ecaterina Andronescu. Bildrechte: dpa Der Fall hat in Rumänien hohe Wellen geschlagen. Zwei Minister haben deswegen bereits ihren Posten verloren. Innenminister Nicolae Moga trat am Dienstag nach nur sechs Tagen im Amt zurück, nachdem bekannt geworden war, dass die Polizei auf mehrere Notrufe der Opfer sowie auf Aussagen von Zeugen nicht reagiert hatte.



Am Freitag folgte Erziehungsministerin Ecaterina Andronescu. Sie hatte den Eltern der beiden jungen Frauen eine Mitschuld an der Tat gegeben und damit einen Aufschrei der Empörung hervorgerufen.

Ermittlungen in die falsche Richtung

Der Tatverdächtige war vor gut einer Woche festgenommen worden. Seinem Rechtsanwalt zufolge gab er an, die beiden jungen Frauen getötet zu haben, weil sie sich geweigert hätten, mit ihm Sex zu haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte diese Version des Falls Medienberichten zufolge zunächst angezweifelt. Es habe der Verdacht im Raum gestanden, dass der Mann die beiden nicht getötet, sondern an Zuhälter weitergegeben haben könnte. Sie ermittelte deshalb nur wegen des Verdachts auf Kinderhandel und Vergewaltigung.