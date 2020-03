Die Ansicht, über dem Gesetz und den Bürgern zu stehen, vertreten in Russland nicht nur Polizisten, sondern oft auch Beamte, Abgeordnete und sogar Chefs ganzer Regionen. So hat Ende Januar 2020 Michail Ignatjew, damals Gouverneur der Republik Tschuwaschien, landesweit traurige Berühmtheit erlangt, als er bei der Übergabe neuer Fahrzeuge an die Feuerwehr einen Feuerwehrmann nach den Fahrzeugschlüsseln hat hüpfen lassen. Kurz vorher hatte Ignatjew dazu aufgerufen, Journalisten und Blogger, die kritisch über die Regierung berichten, "fertigzumachen".

Nachdem das Video mit dem hüpfenden Feuerwehrmann die Runde in den sozialen Netzwerken gemacht hatte, wurde Michail Ignatjew aus der Partei "Einiges Russland" ausgeschlossen und von Präsident Putin auch noch höchstselbst aus dem Amt geworfen. Auch Olga Glazkich hat mittlerweile ihre Anstellung verloren. Dieses entschlossene Vorgehen der Verantwortlichen ist nach zahlreichen ähnlichen Fällen in jüngster Vergangenheit durchaus angebracht. Immer öfter sind überdies Stimmen zu hören, die juristische Strafen und Bußgelder fordern, wenn Politiker oder Beamte Bürger beleidigen oder respektlos mit ihnen umgehen. Äquivalent zu einem Gesetz, das die "Beleidigung eines staatlichen Amtsträgers" unter Strafe stellt. Es ist am 1. April 2019 in Kraft getreten. Allein im ersten Halbjahr nach Inkrafttreten des Gesetzes sind 45 Bußgeldverfahren initiiert worden. Mehr als die Hälfte gegen Bürger, die Wladimir Putin beleidigt haben sollen.