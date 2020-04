Auch in Russland dürfte der tägliche Blick auf die Coronavirus-Statistiken mittlerweile für viele zur Routine geworden sein. 2.337 bestätigte Infektionen, 121 Genesene, 17 Tote, 500 neue Fälle an einem Tag. Das sind die Zahlen für Dienstag, den 31. März. Am Nachmittag berichtete der staatliche Nachrichtensender Rossija 24, dass auch Denis Prozenko positiv auf Coronavirus getestet wurde. Prozenko ist Chefarzt des Städtischen Klinikums Nr. 40, das von Beginn der Epidemie an als erstes Krankenhaus in Moskau Patienten mit Coronaverdacht aufnahm. Erst vor einer Woche besuchte Wladimir Putin das Klinikum, lobte Prozenko für die gute Arbeit und schüttelte ihm die Hand. Nun muss der Chefarzt im eigenen Klinikum selbst behandelt werden. Auf seiner Facebook-Seite schrieb Prozenko, dass er sich trotz des positiven Befunds gut fühle und sich in seinem Büro selbstisoliert habe, wo er weiter arbeiten könne. Und auch der Pressesprecher des Präsidenten gab Entwarnung. Putin lasse sich regelmäßig testen. Es sei alles in Ordnung, sagte Dmitrij Peskow der Nachrichtenagentur RIA Novosti.

Chefarzt des Städtischen Klinikums Nr. 40 Denis Prozenko begrüßt Wladimir Putin, bei dessen Besuch am 24. März 2020. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS