Vollschutz bei der Bestattung von Corona-Toten. Im Bild ein Friedhofsmitarbeiter in Moskau. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Leichen wohin der Blick fällt. In schwarze Säcke verpackt säumen sie den Gang eines Krankenhauses in Barnaul. Dutzende liegen auf Krankenbetten, andere einfach auf dem Boden. Fast anderthalb Minuten geht der kurze Videoclip, den ein Unbekannter vor wenigen Tagen filmte und anonym ins Netz stellte. "So sieht die schöne Statistik aus", sagt der Autor des Videos im Hintergrund.

Das Gesundheitsministerium der Region Altai bestätigte inzwischen, dass das Video kein Fake ist, wie anfangs viele in Russland dachten. Das Video sei echt und zeige tatsächlich am Coronavirus verstorbene Patienten. Das regionale Krankenhaus, das für die Covid-19-Patienten zuständig ist, komme nicht mehr mit den Obduktionen nach, das Leichenhaus sei überfüllt. "Wir arbeiten in zwei Schichten und am Wochenende", sagte der Chef-Pathologe der Region einem regionalen TV-Sender.

Dramatische Situation in Russland

Die Situation in dem entlegenen Teil Russlands mag selbst für russische Verhältnisse gravierend sein. Doch klar ist, dass die zweite Welle der Corona-Pandemie auch den Rest des Landes längst erfasst hat. Die Zahl der Neuinfektionen und Todesopfer hat die Höchststände vom Mai weit übertroffen. Zuletzt haben sich nach offiziellen Angaben täglich fast 17.000 Menschen mit dem Virus infiziert. Auf dem Höhepunkt der ersten Welle waren es landesweit rund 11.000. Am Sonntag zählten die Behörden 229 Todesfälle. Der bisherige Negativ-Rekord vom Mai lag bei 232 Toten an einem Tag. Rettungswagen in Moskau Bildrechte: imago images / ITAR-TASS

Vor zwei Monaten hatte Putin noch das Ende der Pandemie verkündet