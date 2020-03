Jedes Jahr am 8. März bilden sich Schlangen vor so manch russischem Blumenladen. Parfüm- und Kosmetikläden verbuchen Rekordumsätze und in russischen Büros halten männliche Kollegen so manche schwülstige Rede. Die Frauen seien der "schönste Schmuck" für die Belegschaft. "Im vergangenen Jahr hat unser Chef sogar zwei Stripper ins Büro bestellt", erzählt die Angestellte einer Petersburger Krankenversicherung.

Am 8. März dreht sich in Russland alles um die Frauen. Hier Präsident Putin bei einem Empfang im Kreml 2015. Bildrechte: imago images / ITAR-TASS

Der Internationale Frauentag ist in Russland nicht nur ein gesetzlicher Feiertag, es ist auch der Tag, an dem der Gegensatz zwischen den Geschenken und Trinksprüchen auf der einen Seite und dem wenig feierlichen Alltag für viele russische Frauen besonders deutlich zu spüren ist. Während der Feiertag von gutgemeinten Gesten und Lobeshymnen auf das "schöne Geschlecht" beherrscht wird, kritisieren Frauenrechtler und NGOs seit Jahren, dass hinter verschlossenen Türen die Gewalt gegen Frauen grassiert.

Wie groß das Ausmaß häuslicher Gewalt tatsächlich ist, lässt sich in Russland kaum feststellen. Verlässliche Statistiken gibt es so gut wie keine. Oft kursiert die Zahl von etwa 14.000 Morden an Frauen durch Ehepartner. Diese Zahl hatte das russische Innenministerium im Jahr 1999 an die UN berichtet. Seitdem ist die Zahl der Morde an Frauen nach offiziellen Statistiken sukzessive zurückgegangen. Die staatliche Statistikbehörde Rosstat meldete 2018 nur noch gut 3.000 Morde an Frauen. Auch die Studie der Petersburger Universität verzeichnet einen Rückgang der gemeldeten Missbrauchs- und Gewaltfälle seit 2015 um etwa 30 Prozent.