Macron: Terrorist Nummer 1

Die Haltung Zolojews und der anderen Demonstranten ist nicht etwa die Meinung einer kleinen Gruppe radikaler Islamisten in Russland. Als mehrere französische Städte nachdem Mord am Lehrer Samuel Paty ihre Verwaltungsgebäude mit Projektionen der Mohammed-Karikaturen anstrahlten, bezeichnete der Mufti der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Salakh Mezhiew, Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron als Terroristen. Der Tschetschenische Regierungschef Ramsan Kadyrow verurteilte zwar den Mord an Paty, schoss jedoch gleichzeitig ebenfalls scharf gegen den französischen Präsidenten, der den Islam als "Religion in der Krise" bezeichnete. Macron provoziere Muslime geradewegs dazu, Verbrechen zu verüben, sagte Kadyrow. Und auch der äußerst populäre russische Kampfsportler Khabib Nurmagomedow, mit 25 Millionen Followern auf Instagram extrem reichweitenstark, ereiferte sich öffentlich. "Ich wünsche, dass der Prophet Macrons Gesicht entstellt", schrieb er an seine Follower und erntete tausendfache Zustimmung in den Kommentaren. Als dann vor einer Woche in Wien vier Menschen bei einem weiteren islamistischen Anschlag ermordet wurden, konnten sich weder Kadyrow noch sein Mufti Mezhiew zu einer Reaktion durchringen. Wünscht sich, dass der Prophet Macrons Gesicht entstellt: der populäre russische Kampfsportler Khabib Nurmagomedow Bildrechte: imago/ZUMA Press

Offiziell bemühte sich der Kreml darum, die Wogen zu glätten. "Für Außenpolitik ist der Kreml zuständig" kommentierte Putins Sprecher den Streit. Putin schickte Beileidstelegramme nach Wien und Paris und telefonierte mit dem österreichischen Kanzler. Doch vergangen Mittwoch nutzte der Kremlchef ein Treffen mit religiösen Führern Russlands für einen kaum versteckten Seitenhieb Richtung Westen. Die Situation in einer ganzen Reihe europäischer Staaten sei schwierig, sagte Putin. "Wir sehen verschiedene Provokateure, die unter dem Deckmantel der Redefreiheit die Gefühle religiöser Menschen beleidigen. Und andere, die dies nutzen, um ihre Gewalt zu rechtfertigen", sagte der Kremlchef. Ein Gesetz nach russischem Vorbild, dass die Beleidigung religiöser Gefühle verbietet, würde Abhilfe schaffen, so Putin. Eine Zeitschrift wie Charlie Hebdo könnte es in Russland legal gar nicht geben, kommentierte auch Putins Sprecher Dimitri Peskow. Scharfmacher: Der Mufti der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Salakh Mezhiew (Zweiter von Links) und der tschetschenische Regierungschef Ramsan Kadyrow (Dritter von Links) Bildrechte: imago images / ITAR-TASS

Putins riskanter Flirt

Diese Haltung scheint auf den ersten Blick widersprüchlich, denn Terroranschläge geschehen auch in Russland regelmäßig. Und die Geheimdienste gehen mit aller Härte gegen Islamisten vor. Trotzdem will der Kreml die Situation offenbar nutzen, um sich als Schutzpatron all jener ins Spiel zu bringen, die dem Westen skeptisch gegenüber stehen, meint etwa der unabhängige Politikberater und Publizist Fjodor Kraschennikow. "Obwohl der Flirt mit den Islamisten für Russland potenziell riskant ist, kann der Kreml taktisch davon profitieren, wenn er sich nun als Beschützer der beleidigten Muslime darstellt", kommentiert Kraschennikow. Vor allem innenpolitisch hofft Putin auf mehr Rückhalt unter den etwa 20 Millionen russischen Muslimen. Bekam Morddrohungen, weil sie Kadyrow kritisiert hat: TV-Moderatorin und Journalisten Xenia Sobtschak Bildrechte: imago/ITAR-TASS

Morddrohungen an Politiker und Journalisten