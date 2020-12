Für den russischen Präsidenten war es sicherlich nur noch eine Formalie. Mit einer Unterschrift unter ein Gesetz, dass kürzlich von beiden Parlamentskammern des Landes abgenickt wurde, hat sich der Präsident nun lebenslange Immunität gesichert. Schon mit der Verfassungsreform im Sommer wurde die gesetzliche Unantastbarkeit des Präsidenten in das russische Grundgesetz gemeißelt. Die jüngste Novelle konkretisiert nun, dass Wladimir Putin, seine Familie, aber auch Vorgänger Dmitrij Medwedew ein Leben lang keine strafrechtlichen Ermittlungen fürchten müssen.

Tatsächlich war dieses Gesetz schon seit Monaten geplant und dürfte die Gemüter in Russland eigentlich wenig erhitzen. Nicht geplant war dagegen, dass Putins Unterschrift zeitlich mit den schwersten Vorwürfen gegen den Präsidenten seitens der einheimischen Opposition zusammenfällt. Schon im Oktober hatte Nawalny Putin persönlich vorgeworfen, seine Vergiftung in Auftrag gegeben zu haben. Nun hat der Oppositionelle zusammen mit Journalisten und Rechercheuren plausibel nachgewiesen, wie Chemie-Experten des FSB ihn über Jahre verfolgten. Sein letzter Coup war ein Telefonat, bei dem offenbar einer dieser Männer wichtige Details der Aktion gegenüber Nawalny selbst bestätigte - offenbar in dem Glauben, mit einem wichtigen Mitarbeiter des Chefs des russischen Sicherheitsrats zu sprechen.