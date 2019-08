Der Oppositionelle Nawalny ist in der Vergangenheit wiederholt von der russischen Justiz verschiedener Vergehen beschuldigt worden. Er organisierte in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Demonstrationen, was ihm immer wieder kurze Haftstrafen einbrachte.



Nawalny ist einer der prominentesten Kritiker von Wladimir Putin. Derzeit sitzt er eine Haftstrafe von 30 Tagen ab, nachdem er zu einem nicht genehmigten Protest aufgerufen hatte. Ende Juli wurde er ins Krankenhaus verlegt.



Seine Stiftung hatte in der Vergangenheit Untersuchungen über das Vermögen russischer Regierungsvertreter veröffentlicht, unter anderem über Regierungschef Dimitri Medwedew.