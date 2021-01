Für die einen war es ein mutiger Schritt, für die anderen blanker Wahnsinn: die Rückkehr des im August vergifteten Oppositionellen Alexej Nawalny nach Russland. Die umgehende Festnahme des Putin-Kritikers am Flughafen in Moskau und Schnellverurteilung wurde von Deutschland und der EU, aber auch seitens der USA verurteilt. Die internationale Presse sieht darin ein Zeichen der Angst und Schwäche des russischen Regimes.

Doch in Russland selbst hält sich die Empörung anscheinend in Grenzen. Am Moskauer Flughafen Wnukowo, wo Nawalnys Flug ursprünglich erwartet wurde, hatten sich vergangenen Sonntag etwa 1000 Menschen versammelt. Am nächsten Tag, als Nawalny auf einem Polizeirevier von einem Schnellgericht zu einem Monat hinter Gittern verurteilt wurde , forderten nur knapp 100 Menschen seine Freilassung. Kleinere Proteste gab es in Sankt-Petersburg, wo rund 30 Nawalny-Sympathisanten vorübergehend festgenommen wurden.