Russlands Hoffnung ist 150 Meter lang, gut 40 Meter breit und liegt seit wenigen Tagen im Hafen von Mukran bei Sassnitz auf Rügen: die Akademik Tscherskij. Das Rohrverlegeschiff war wochenlang scheinbar auf den Ozeanen umher geirrt. Im Februar war das Schiff vom russischen Nakhodka aus im Japanischen Meer in See gestochen. Immer wieder gab die Crew neue Ziele in das Meldesystem ein. Erst Singapur, dann der Suez Kanal gefolgt von einem Kurswechsel nach Südafrika, bevor das Schiff dann schließlich nach einem Zwischenstopp in Kaliningrad die deutsche Ostseeküste erreichte. Je weiter sich die Akademik Tscherskij der Ostsee näherte, desto stärker brodelten in der russischen Energiebranche Gerüchte, dass Schiffseigentümer Gazprom das Schiff schickt, um die umstrittene Leitung Nord-Stream-2 mit eigenen Mitteln fertig zu bauen.