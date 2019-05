Doch eine Million Tonnen des verschmutzen Öls war schon nach Polen durchgeleitet worden. Über das Ausmaß der Verschmutzung dort gab es zunächst kaum Informationen. Die polnische Raffinerie in Płock ebenso wie die deutschen Raffinerien in Schwedt und in Leuna beteuerten, es gebe bei ihnen keine Probleme, und hüllten sich ansonsten konsequent in Schweigen. Am 10. Mai meldete sich der Vorstandsvorsitzende der Raffinerie in Płock Daniel Obajtek zu Wort und erklärte, man habe eine Lösung gefunden und werde das Problem deutlich vor Ende Mai gelöst haben. Doch das ist offenbar nicht gelungen. Nach dem jüngsten Treffen deutscher, polnischer und russischer Pipelinebetreiber in Warschau heißt es nun, dass das Öl ab 9. Juni wieder fließen soll. Ist das Problem also unterschätzt worden?