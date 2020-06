Das strahlt Macht aus: Panzer ziehen während der Übung zur Militärparade am 24. Juni über den Roten Platz in Moskau.

Das strahlt Macht aus: Panzer ziehen während der Übung zur Militärparade am 24. Juni über den Roten Platz in Moskau.

Das strahlt Macht aus: Panzer ziehen während der Übung zur Militärparade am 24. Juni über den Roten Platz in Moskau. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Panzer ziehen durch die Moskauer Innenstadt – viele hundert Menschen stehen am Straßenrand und filmen mit ihren Handys. Es sind die Vorbereitungen für die Militärparade am 24. Juni. Trotz tausender Corona-Neuninfektion jeden Tag lässt Russlands Führung die Siegesfeier nachholen. Die Parade zum Jubiläum des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland in Moskau war ursprünglich am 9. Mai geplant. Dass sie, zumindest in Moskau, jetzt doch so schnell nachgeholt wird, überrascht nicht.