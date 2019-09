Am frühen Morgen des 13. September 1999 erschütterte eine gewaltige Explosion die Kaschirskoje-Straße im Süden Moskaus. In einem achtstöckigen Wohnhaus war eine Sprengstoffladung detoniert. Vom Gebäude blieben nur Trümmer übrig. 130 Menschen starben. Das Makabere: Dieser Tag war als Trauertag für die Opfer des Anschlags in der Nacht vom 8. auf den 9. September gedacht, der ebenfalls im Moskauer Süden stattfand und bei dem 93 Menschen ums Leben kamen. Die beiden Explosionen waren der Auftakt zu einer ganzen Serie von Anschlägen, die Russland im September 1999 erschütterten.