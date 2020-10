Uwe Halbach: Russland hat eine sehr ambivalente Rolle in diesem Konflikt. Es ist einerseits ein Mediator im Rahmen der Minsk-Gruppe der OSZE (seit 1992 Vermittlungsgruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Anm.d.Red.), wo es einer der drei Co-Vorsitzenden ist.

Gleichzeitig ist es aber auch der Hauptwaffenlieferant an beide Konfliktseiten. Russland hat im Rahmen einer Sicherheitspartnerschaft Waffen an Armenien geliefert. Aber es hat gleichzeitig auch Aserbaidschan in erheblichem Maße Waffen geliefert. 2018 kamen mehr als 50 Prozent der Waffenimporte Aserbaidschans aus Russland. Das ist natürlich eine etwas fragwürdige Rolle.