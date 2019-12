Am Telefon haben Russlands Präsident Wladimir Putin und sein ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenskyj schon mehrmals miteinander gesprochen. Persönlich haben sich die beiden jedoch noch nicht ausgetauscht. Im Rahmen des sogenannten Normandie-Formats* soll es heute in Paris zu einer ersten Begegnung kommen. Offizielle Stellen in Kiew und Moskau schließen nicht aus, dass Putin und Selenskyj auch ein bilaterales Gespräch führen könnten.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Normandie-Treffen teilnehmen. Bildrechte: imago images / photothek Das Treffen soll dem festgefahrenen Prozess zur Lösung des Ukraine-Konflikts neuen Schwung geben. Deutschland und Frankreich versuchen seit fünf Jahren, zwischen den beiden Ländern zu vermitteln. Damit gibt es wieder Hoffnung auf Bewegung im Konflikt, in dem nach UN-Schätzungen bereits rund 13.000 Menschen starben. Allerdings überschattet die diplomatische Krise zwischen Deutschland und Russland den Gipfel. Wegen des mutmaßlichen Auftragsmords an einem Georgier hatte die Bundesregierung am Mittwoch vergangener Woche zwei russische Diplomaten ausgewiesen. Moskau kündigte daraufhin "Vergeltungsmaßnahmen" an. Merkel und Putin treffen nun in Paris zum ersten Mal seit dem Vorfall aufeinander.

*Normandie-Format bezeichnet ein Treffen auf Regierungsebene zwischen Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine. Es geht auf eine erste Zusammenkunft in dieser Konstellation im Juni 2014 am Rande der Gedenkfeiern zur Landung der Alliierten in der Normandie zurück. Der damalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko traf zum ersten Mal seit der Krim-Annexion seinen russischen Amtskollegen Putin. Als Vermittler fungierten der damalige französische Präsident Francois Hollande und Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Erste Zeichen der Entspannung: Gefangenenaustausch

Im Fokus des Treffens steht jedoch eigentlich das Treffen zwischen Russland und der Ukraine. Hier haben seit Selenskyjs Amtsantritt im April beide Seiten bereits mehrere Maßnahmen zur Entspannung des Konflikts unternommen. So gab es im September einen umfassenden Gefangenenaustausch. Russland und die Ukraine hatten jeweils 35 Männer freigelassen. Darunter waren alle 24 ukrainischen Seeleute, die im November 2018 von Russland vor der Krim gefangen genommen worden waren. Unter ihnen befand sich der ukrainische Regisseur Oleg Senzow, der fünf Jahre in russischer Haft saß. Er war wegen "terroristischer Angriffe" zu 20 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Der ukrainische Regisseur Oleg Senzow umarmt eine Verwandte bei seiner Ankunft am Internationalen Flughafen von Kiew. Er saß fünf Jahre in russischer Haft. Bildrechte: dpa

Truppenentflechtung im Donbass

Beide Seiten ziehen nun verstärkt ihre Truppen ab und machen damit Hoffnung, dass sich das ukrainisch-russische Verhältnis verbessert. Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) überwachen die Truppenentflechtung. Bereits im Juni zogen Soldaten beider Seiten in der Ortschaft Stanyzja Luhanska ab. Der Rückzug wurde in einem Abkommen von 2016 vereinbart und sollte zeitgleich stattfinden - war lange aber nicht umgesetzt worden. Vereinzelte Gefechte in der Region hatten immer wieder zu seiner Verschiebung geführt.

Ein Rückzug der Truppen aus der Region Solote sowie aus zwei weiteren Sektoren der Frontlinie - in den Zonen Stanytsia Luhanska und Petrivske - wurde von Russland zur Bedingung gemacht, um an einem neuen Gipfeltreffen im Normandie-Format teilzunehmen. OSZE-Jeeps in der Ukraine - Mitarbeiter der Organisation überwachen den vereinbarten Truppenabzug. Bildrechte: dpa

Marineschiff zurückgegeben