Bei einem Auftritt in Iwanowo, rund 250 Kilometer nordöstlich von Moskau, betonte Putin am Freitag: Stabilität sei jetzt wichtig. Später wird es absolut notwendig sein, den Machtwechsel sicher zu stellen. Denn die Verfassung werde nicht einfach für fünf oder zehn Jahre geändert, sondern "mindestens für die nächsten 30 bis 50 Jahre."

Rund 20 Änderungswünsche umfasst das Putin-Paket. Darunter auch die Klarstellung, dass eine Ehe nur von einem Mann und einer Frau geschlossen werden kann. Dem Entwurf zufolge soll auch der "Schutz der historischen Wahrheit" in die Verfassung aufgenommen werden. Moskau wirft vor allem Polen und den baltischen Staaten eine Verunglimpfung der Rolle der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg vor. In der Präambel wird sich die Verfassung künftig auf Gott beziehen, gleichzeitig soll Russland jedoch ein säkularer Staat bleiben, versicherte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Nach seiner Rede vom Januar, als Putin die Verfassungsänderungen ankündigte , war von Experten befürchtet worden, dass Putin seine Macht dauerhaft zementieren würde. Dagegen spricht nun die Begrenzung der Amtszeit auf zwei Amtszeiten. Bereitet Putin also womöglich einen geregelten Abgang vor? Geht es ihm womöglich mehr um künftige Stabilität als um weitere persönliche Amtszeiten? Doch in welcher Position wird der 67-jährige Putin dann künftig im russischen Machtapparat zu finden sein? Die Rolle des bislang nicht zu Ende definierten Staatsrates könnte dann spannend werden.

Die Moskauer Tageszeitung "Wedomosti" findet: "Die vom Präsidenten eingebrachten Veränderungen für die Verfassung werfen das Grundgesetz in die Vergangenheit zurück. Die Erhaltung traditioneller Familienwerte wird als Aufgabe der Regierung festgeschrieben, die Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau; und der Glaube an Gott kommt in das Kapitel über den föderalen Aufbau des Staates. Entstanden ist ein beliebiges Manifest über die Unveränderlichkeit des Staates zugunsten reiner Machterhaltung und der Dominanz des Staates über das Privatleben."

Die erste Lesung der Änderungswünsche Putins ging im Januar ohne Gegenstimmen über die Bühne. Nun wurde die zweite Lesung um mehrere Wochen auf heute verschoben, um Änderungsanträge zuzulassen. Zehn Stück sind es alleine von der Kommunistischen Partei. Doch bereits in einer reichlichen Woche, am 18. März, soll die Verfassungsänderung als Ganzes von Putin unterschrieben werden. Und zwar am Tag der "Wiedervereinigung" der Krim mit Russland, wie dieser Tag offiziell in Russland genannt wird. Am 22. April soll es dann eine russlandweite Abstimmung über die Verfassungsänderung als Gesamtpaket geben. Und bei Zustimmung in Kraft treten. Eine Zustimmung dürfte gewiss sein, trotz der Debatten über den Gottesbezug – denn es winken die sozialen Geschenke wie Mindestlohn und Rentenanpassungen.