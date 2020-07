Widerstand zwecklos: Mit Druck an die Urne

Im Ergebnis sehen wir eine einwöchige Bemühung des Staates, so viele Menschen wie möglich an die Urnen zu bringen, die beinahe schon verzweifelt anmutet. Kampagnen gegen die Verfassungsänderungen wurden im Vorfeld verboten. Auf Lehrer, Ärzte und andere Staatsbedienstete überall im Land wurde Druck ausgeübt, um sie und ihre Familien zur Abstimmung zu bewegen. Ein Nachweis über die Teilnahme sei bei den Vorgesetzten abzugeben, andernfalls würden Nachteile und Probleme im Berufsleben drohen, heißt es etwa aus einem Klinikum in der Stadt Kirow.

In einem internen Video spricht der Chef des russischen Rentenfonds, Maxim Topilin, davon, dass die von Putin versprochenen Corona-Hilfen in Form einer Einmalzahlung von umgerechnet 125 Euro für jedes Kind zwischen 3 und 16 Jahren, am Morgen des 1. Juli auf den Konten der Menschen sein sollen. Und am 30. Juni hat sich der Präsident persönlich nochmals an die Bevölkerung gewandt und dazu aufgefordert, am Hauptabstimmungstag zur Urne zu gehen. "Ich möchte wiederholt meine Position bekräftigen. Sie ist klar, unabänderlich und absolut fest: Der neue Verfassungstext, alle vorgeschlagenen Änderungen, werden nur im Falle Ihrer Zustimmung und Ihrer Unterstützung in Kraft treten," schloss er seine Ansprache an die Bürger des Landes. Präsident Wladimir Putin bei seiner Stimmabgabe für die Verfassungsänderungen am 1. Juli 2020. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Putins Legitimation

Das scheint die Vorsitzende der zentralen Wahlkommission, Ella Pamfilowa, anders zu sehen. Kurz zuvor sagte sie in einem Interview im staatlichen Fernsehen, dass Putin diese Abstimmung gar nicht gebraucht hätte, denn die Änderungen seien ja bereits durch das Verfassungsgericht legitimiert und damit längst in Kraft. Wozu also das Ganze?