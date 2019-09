56 Millionen Menschen, fast die Hälfte der Wahlberechtigten Russlands, sind am Sonntag zu den Kommunal- und Regionalwahlen aufgerufen. 19 Gouverneure und 13 Parlamente der einzelnen föderalen Bezirke werden gewählt. Dazu kommen noch über 20 Kommunalwahlen. Bezeichnend in diesem Jahr ist, dass sich die Kandidaten der Kremlpartei "Geeintes Russland" wegen zunehmender Unbeliebtheit vielerorts als unabhängige Kandidaten aufstellen lassen. Dies hängt auch mit an Putin selbst: Eine aktuelle Lewada-Umfrage ergab, dass fast 40 Prozent der Russen nicht wollen, dass er nach 2024 weiter an der Macht bleibt. Kandidaten der liberalen Opposition versucht der Kreml im Vorfeld auszuschließen, wenn sie Chancen auf den Wahlsieg haben.