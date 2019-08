Ministerin Zalewska wechselte kurz vor Schuljahresende im Juni als Abgeordnete in das Europaparlament. Sie verteidigte die Reform aber in einem Interview mit der polnischen Boulevardzeitung "Fakt". Schuld an dem Chaos seien die Schüler selbst, die sich teilweise an 20 Schulen gleichzeitig beworben hätten, sowie die Kommunen, die das zugelassen hätten.

Schüler fürchten um Abitur

Zalewska zufolge löst sich das Problem von selbst, wenn die Plätze endgültig verteilt sind. Denn da manche Schüler an mehreren Schulen angenommen wurden, würden einige Plätze wieder frei und an die Nachrücker verteilt werden. "Jedes Kind wird einen Platz bekommen. Wenn nicht an der Schule erster Wahl, dann auf jeden Fall an einer anderen", so Zalewska.

Bildungsministerin Anna Zalewska 2016 Bildrechte: IMAGO Was für eine Schule das ist, ließ die ehemalige Bildungsministerin offen. Denn den größten Bewerberandrang gab es an Schulen, die zum Ablegen der "Matura" qualifizieren, dem polnischen Abitur. Daher sind auch die meisten Schüler auf Nachrückplätzen solche, die das Abitur anstreben.

Sie fürchten nun, zwangsweise an eine Schule gehen zu müssen, die nicht zu einem Hochschulstudium qualifiziert. Berechnungen zufolge werden zudem auch an den Universitäten die Plätze knapp, wenn alle Schüler, die jetzt in die neunte Klasse wechseln, in vier Jahren ihre Matura ablegen.

Auf dem Weg zum "Bildungsarmageddon"

Mit dem jetzigen Chaos bei der Einschreibung an den weiterführenden Schulen würde das Problem aber erst beginnen, errechnete die linksliberale Tageszeitung "Gazeta Wyborcza". So drängen noch bis 2023 immer mehr "doppelte Jahrgänge" an die weiterführenden Schulen, während diese nur von alten Jahrgängen mit weniger Schülern abgeschlossen werden. So seien dann im Schuljahr 2022/23 faktisch vier "doppelte Jahrgänge" gleichzeitig an den weiterführenden Schulen.

Das Szenario für den Schulalltag in diesen Jahren beschrieb die Wyborcza bereits im Mai so: "Klassen mit 36 oder 38 Schülern, Unterricht bis 17:30 oder 18:00 Uhr, wo immer es geht: in Klassenräumen, aber auch auf Korridoren und in Bibliotheken. Und das bei einem schon jetzt bestehenden Mangel an Lehrern." Die griffige Überschrift des Artikels wurde mittlerweile in Polen zum geflügelten Wort: "Armageddon an den Schulen".