Laut einer Umfrage des bekanntesten russischen Meinungsforschungsinstitutes WZIOM haben 40 Prozent der Russen die ukrainische Präsidentschaftswahl verfolgt. Hätten die interessierten Russen bei der Wahl mit abstimmen können, hätten sie Selenskyj gewählt. Warum ist der neue ukrainische Präsident in Russland so beliebt?

Selenskyj ist auch in Russland ein TV-Star. Er war früher beim russischen Fernsehsender Rossija als Moderator unter Vertrag. Er war in zahlreichen Filmen zu sehen. Selenskyi ist das Gegenteil von dem, was das Regime in Kiew für die Russen bisher verkörpert hat. Er ist als Kandidat gegen das etablierte System angetreten und das ist hier in Russland absolut angekommen. Das ist auch einer der Gründe, warum er hier so beliebt ist.

Die politischen Beziehungen zwischen dem noch amtierenden ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko und Kremlchef Wladimir Putin sind seit Jahren äußerst angespannt, nachdem Russland 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektierte und separatistische Kämpfer in der Ostukraine unterstützt. Der Kreml zeigte sich am Sonntag äußerst erfreut über die haushohe Niederlage Poroschenkos. Was erhofft sich der Kreml vom Politikneuling Selenskyj?

Für Ostukrainer soll es künftig einfacher sein, einen russischen Pass zu bekommen. Bildrechte: IMAGO Das ist derzeit schwer zu sagen. Vor einigen Tagen hat Russland entschieden, die Einbürgerung von Ukrainern aus dem Osten des Landes zu erleichtern. Das wird von vielen Beobachtern als eine Provakation und ein Schritt in Richtung Eskalation gesehen und auch als Test für Selenskyj. Wie wird er jetzt reagieren? Was wird er jetzt sagen zu dieser doch überraschenden Entscheidung des Kreml? Man erwartet wahrscheinlich, dass Selenskyj jetzt zeigt, zu welchen Zugeständnissen er bereit wäre, ob er Russland irgendwelche Angebote unterbreitet und ob er bei seinem sanft pro-russischen Kurs bleibt. Selenskyj nimmt ja die Sorgen der Russen in der Ukraine sehr ernst und ist im Osten der Ukraine sehr beliebt.

Wie ernst nimmt der russische Präsident Putin überhaupt den Polit-Neuling und Polit-Anfänger Selenskyj?

Es wurde viel in den russischen Medien spekuliert, dass Putin sich freuen könne, dass er jetzt einen Polit-Neuling als Gegenspieler in Kiew bekommt, der leicht über den Tisch zu ziehen sei. Aber ich denke, dass bei vielen Politikexperten die Wahlkampagnen und der Wahlerfolg von Selenskyj für Respekt gesorgt haben. Man hat gesehen, er ist zwar ein unerfahrener Mann in der Politik, aber er hat eine Kampagne hingelegt, die ihm einen riesigen Wahlsieg beschert hat. Und ich glaube, dass der Kreml ihn schon ernst nehmen wird und dass er ihn vor allem auch als Konkurrent wahrnimmt, weil er bei den pro-russischen Ukrainern beliebt ist und das sind ja genau die Wähler, die Russland erreichen will. Darauf hat der Kreml noch keine Antwort gefunden.

Die jüngste Stichwahl war vor allem eine Protestwahl gegen die etablierte politische Elite in der Ukraine. Bei seiner Dankesrede sagte Selenskyj vorigen Sonntag auch mit Blick auf die anderen früheren Sowjetrepubliken: "Schaut auf uns – alles ist möglich." Wäre eine solche Protestwahl auch in Russland denkbar?