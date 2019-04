Der designierte ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will russischen Staatsbürgern auch den ukrainischen Pass anbieten. Der künftige starke Mann in Kiew reagierte damit auf einen Vorstoß seines russischen Amtskollegen Wladimir Putin, Ukrainern auch die russische Staatsbürgerschaft anzutragen.

Für Völker unter "autoritären Regimen"

Selenskyj nach seinem Wahlsieg. Bildrechte: dpa Selenskyj erklärte am Sonntag in Kiew: "Wir werden die ukrainische Staatsbürgerschaft Vertretern aller Völker geben, die unter autoritären und korrupten Regimen leiden. In erster Linie Russen, die heute wohl am meisten leiden."



Mit Blick auf das Angebot Putins an die Ukrainer sagte Selenskyj: "Wir wissen ganz genau, was einem ein russischer Pass bietet." Als Beispiele nannte er "das Recht, für eine friedliche Demonstration verhaftet zu werden", und "das Recht, keine freien Wahlen mit gleichen Chancen zu haben". Im Unterschied zu Russland gebe es in der Ukraine Meinungsfreiheit, freie Medien und freies Internet.

Text in Ukrainisch und Russisch

Der künftige Präsident, der seinen Text bereits am Samstagabend im Online-Netzwerk Facebook veröffentlicht hatte, verfasste sein Angebot sowohl in ukrainischer als auch in russischer Sprache. Selenskyj, der selbst Russisch als Alltagssprache bevorzugt, warnte Moskau zugleich davor, Kiew nicht mit "Drohungen oder wirtschaftlichem Druck" zu begegnen.

Umstrittenes neues Sprachgesetz

Frisch gedruckte russische Pässe: Russlands Präsident Putin hat deren Besitz auch den Ukrainern in Aussicht gestellt. Bildrechte: imago/ITAR-TASS Inwieweit Selenskyjs Angebot auch in der Realität umzusetzen wäre, ist allerdings fraglich. Nach dem am Donnerstag vom Parlament in Kiew verabschiedeten Gesetz zur Stärkung der ukrainischen Sprache, setzt die Einbürgerung auch gute Kenntnisse des Ukrainischen voraus. Es soll künftig alleinige Sprache in öffentlichen Einrichtungen sein. Selenskyj hat zwar angekündigt, das umstrittene Gesetz bei Amtsantritt prüfen zu wollen. Jedoch hat der Politik-Neuling im Parlament so gut wie keine Unterstützer.

Putins Pass-Angebot an Ukrainer