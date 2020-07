Die serbische Polizei im Großeinsatz gegen Protestierende in Belgrad Bildrechte: dpa

Noch am Dienstagnachmittag hatte nichts darauf hingedeutet, dass in Serbien etwas Außergewöhnliches passieren würde. Staatspräsident Aleksandar Vučić wollte sich zwar um 18 Uhr an sein Volk wenden und neue Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus bekanntgeben, doch an seine melodramatischen Fernsehauftritte hat man sich hier längst gewöhnt. Als er aber wegen der steigenden Anzahl der Neuinfizierten die absolute Ausgangssperre fürs Wochenende ankündigte, verbreitete sich Wut über soziale Medien, und bald fand der Protest auch auf der Straße der serbischen Hauptstadt statt.

Der "psychopathische" Präsident

Kaum hatte Vučić seinen Monolog beendet, da begannen sich vor dem Parlament im Zentrum Belgrads unzufriedene Bürger zu versammeln. Sie kamen spontan, keine politische Partei oder Bewegung hatte zu Protesten aufgerufen. Jüngere und ältere Menschen, manche mit Kindern, manche mit Hunden, alle jedoch wütend auf den "psychopathischen Staatspräsidenten", auf die "Kriminellen, die den Staat entführt haben", auf die "unfähige Bande", die "schuldig" ist an einer neuen Eskalation der Corona-Pandemie in Serbien. Am Dienstag wurden dreizehn Tote und 299 Neuinfizierte in 24 Stunden verzeichnet, ein Rekord. Belgrad am 7. Juli 2020: Die Lage gerät außer Kontrolle Bildrechte: dpa

Bald waren es Tausende vor dem Parlament. Sie riefen "Vučić, lass dich behandeln" und "verhaftet Vučić". Plötzlich versuchte die Menschenmasse ins Parlamentsgebäude einzudringen. Die wenigen Polizisten gaben nach, die Demonstranten standen in der Eingangshalle. Es schien, dass sie völlig überrascht waren und nicht wussten, was sie machen sollen. Die Polizei bekam Unterstützung und drängte die Demonstranten aus dem Gebäude heraus. Niemand wurde verletzt, nur die Sicherheitsscanner am Eingang wurden demoliert. Belgrad: Aufgebrachte Menschen vor dem serbischen Pralement Bildrechte: twitter.com/nevavu/status/1280610676847906824/photo/1

Vorgetäuschte Normalität

Doch auf der Straße kochte es. Immer mehr Menschen kamen von allen Seiten. Auf dem Gelände vor dem Parlament konzentrierte sich die ganze Unzufriedenheit, die sich in der Gesellschaft lange aufgestaut hatte: Wegen der neuen restriktiven Maßnahmen gegen das Coronavirus, wegen der schwierigen sozialen Lage, weil sich Serbien nicht nur in ein Einparteiensystem, sondern in ein Ein-Mann-System verwandelt hat, in dem Präsident Vučić über alles und einen jeden entscheidet.