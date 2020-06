Im April kritisierten 21 Abgeordnete des Europaparlaments in einem Brief an den EU-Erweiterungskommissar Olivér Várhelyi den Ausnahmezustand scharf, den die serbische Regierung im Kampf gegen das Coronavirus eingeführt hatte. "Die Armee bewachte Krankenhäuser, als ob Kriegszustand und keine Pandemie herrsche", heißt es in dem Brief. Der serbischen Regierung wurde vorgeworfen, Medien unter Kontrolle gestellt zu haben, um filtrierte und falsche Informationen und gegen die EU gerichtete Verleumdungen verbreiten zu können. Hohe Vertreter der EU wandten sich gegen den Wahlboykott und riefen alle Parteien auf, an den Wahlen teilzunehmen.