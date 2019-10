Vor den Kommunalwahlen in Ungarn: Anhänger der Opposition hängen Transparente in Budapest auf. Bildrechte: imago images/EST&OST

Am 13. Oktober sind die Ungarn aufgerufen, ihre Bürgermeister und Gemeinderäte neu zu wählen. In vielen kleinen, ländlichen Gemeinden treten parteiunabhängige Kandidaten an. In ihrem Wahlkampf geht es tatsächlich um kommunale Themen. Doch gerade in den mittleren und größeren Städten des Landes, vor allem jedoch in der Hauptstadt Budapest ist das nicht der Fall, sagt der Leiter des Budapester Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung, Jörg Bergstermann. "Mein Eindruck ist, dass es nur in zweiter Linie ein Wahlkampf entlang kommunaler Themen ist, sondern viel stärker ein Lagerwahlkampf, ein Wahlkampf 'Wir gegen Die'. Es ist ein Wahlkampf, wo Regierungspartei und Opposition der jeweils anderen Seite zeigen wollen wie stark sie im Land ist."

Zeigen, dass man politisch noch was stemmen kann

Gerade für die Opposition gehe es um viel, meint Bergstermann: "Wenn man so lange hintereinander Wahlen verloren hat, dann gehen einem langsam die Ressourcen aus und die Machtbasis verloren – auch die Aktionsräume." Deswegen sei es für die Oppositionsparteien ganz wichtig, einige Kommunen zu gewinnen. Nur so habe man dort auch einen Apparat, der Politikkonzepte entwickeln und umsetzen könne. Dann könne man auch zeigen, wofür man stehe.

Aus diesem Grund haben sich in vielen Städten Wahlbündnisse aus Oppositionsparteien gebildet, um gegen die erdrückende Dominanz der Regierungspartei Fidesz eine Chance zu haben. Gerade die größeren Städte wie Eger, Miskolc, Szombathely und Pécs sind hart umkämpft.

Und tatsächlich könnte diese Strategie mancherorts zum Erfolg führen. Etwa im Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters von Budapest, zweifelsohne der wichtigste Posten, der bei dieser Wahl zu vergeben ist. Hier liegt der Kandidat der meisten Oppositionsparteien, Gergely Karácsony, mit dem eigentlich unabhängigen, aber von Fidesz unterstützten Amtsinhaber István Tarlós in Umfragen nahezu gleichauf. Will neuer Oberbürgermeister von Budapest werden: Der gemeinsame Kandidat der meisten Oppositionsparteien, Gergely Karácsony. Bildrechte: imago images/EST&OST

Von der Türkei lernen

Der Chefradakteur des Online-Portals azonnali.hu, Martin Bukovics, sieht vor allem die Opposition, die sich um Gergely Karácsony geschart hat, in Hochform: "Die machen eigentlich die beste Kampagne seit Orbán an der Macht ist. Die wollen jetzt wirklich gewinnen", so der Journalist. Inspiration habe sich die Opposition in der Türkei geholt. Dort hatte sich in der größten Stadt des Landes der Kandidat der Opposition gegen eine massive Kampagne der alles dominierenden AKP von Präsident Erdogan durchgesetzt. "Die waren Ende August in Istanbul, haben mit dem dortigen Bürgermeister darüber gesprochen, wie man gegen so ein mächtiges System wie das von Erdogan gewinnt und haben daraus gelernt. Mit ihren Aktionen und Provokationen machen sie jetzt eine wirklich interessante Kampagne", findet Martin Bukovics.

Mit harten Bandagen