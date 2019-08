Energiewende Warum die Slowaken statt auf Kohle auf Kernenergie setzen

Die Slowakei will ihren Kohleausstieg vorverlegen. Statt wie geplant 2030 will das Land bereits 2023 alle Kohlekraftwerke stilllegen. Parallel sucht die Regierung bereits Jobalternativen für die Arbeiter in der Kohleindustrie. Künftig soll auf ehemaligen Gruben Gemüse angebaut werden. Ganz so "grün", wie der Plan klingt, ist er aber nicht. Denn gleichzeitig baut die Slowakei ihre Atomkraftwerk Mochovce aus.