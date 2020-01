Insgesamt sind drei Männer und eine Frau vor dem Gericht im Zusammenhang mit dem Mord an Kuciak angeklagt. Der mutmaßliche Drahtzieher des Doppelmords, der slowakische Geschäftsmann Marian Kočner, plädierte auf nicht schuldig. Er erklärte, dass er den Mord an Kuciak nicht angeordnet habe. Die Staatsanwaltschaft wirft Kočner vor, den Mord an dem Enthüllungsjournalisten in Auftrag gegeben zu haben, nachdem ein Erpressungsversuch gescheitert war.