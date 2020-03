In der Slowakei zeichnet sich ein klarer Sieg der Oppositionspartei Olano bei der Parlamentswahl ab. Nach Auszählung fast aller Wahlbezirke liegt die Partei mit 25 Prozent der Stimmen deutlich in Führung. Olano profilierte sich als Mitte-Rechts-Partei im Wahlkampf vor allem mit dem Kampf gegen Korruption.



Die bislang regierende sozialdemokratische Smer musste starke Verluste hinnehmen, sie kam mit knapp 18,4 Prozent der Stimmen auf Platz zwei. Bei den Wahlen vor vier Jahren hatte sie noch 28,3 Prozent eingefahren. Sie regierte bisher das Land in einer Dreier-Koalition mit Nationalisten und Vertretern der ungarischen Minderheit. Ihre beiden Koalitionspartner scheiterten am Samstag bei der Wahl an der Fünf-Prozent-Hürde.