Slowakei: Kleine Partei – großer Sieg

"Olano" zählt gerade einmal 45 Mitglieder – und wird bei den Parlamentswahlen am Wochenende klar stärkste Kraft in der Slowakei. Kurz nach 23 Uhr kommen die ersten Prognosen, in der Sporthalle von Trnava bricht Jubel aus wie nach Toren der Heimmannschaft. Igor Matovič betritt die Bühne und wiederholt vor den Kameras fast gebetsmühlenartig, man habe die Mafia aus dem Land gejagt. Die Mafia, damit meint er die bislang erfolgsverwöhnt regierenden Sozialdemokraten, die bei diesen Wahlen herbe Verluste einstecken mussten. Die "Olano" hingegen hatte ihr Ergebnis von 2016 fast verdoppeln können. Sie kam auf mehr als 25 Prozent der Stimmen und ist somit klarer Wahlsieger.

Ein Mord lag wie ein Schatten über dieser Wahl. Der Auftragsmord an dem Investigativjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten vor zwei Jahren hat die Slowakei verändert. Kuciak war mit seinen Recherchen Oligarchen in die Quere gekommen. Die Ermittlungen in dem Mordfall zeigten immer wieder, dass sich ein Filz aus zwielichtigem Business und organisierter Kriminalität bis in die höchsten Kreise der Politik ausgebreitet hatte.