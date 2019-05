An der Gesetzesnovelle hatte das Justizministerium seit ein paar Monaten gearbeitet, in dieser Woche aber wurde über sie mit einem unüblich schnellen Tempo entschieden. Grund dafür ist die am 11. Mai 2019 veröffentlichte Doku "Sag es nur niemandem", die bereits mehr als 18 Millionen Mal auf Youtube geklickt wurde. Sie löste eine bislang beispiellose Empörung und eine hitzige Debatte in der polnischen Öffentlichkeit zum Thema Kindesmissbrauch aus. Erste Konsequenzen in der katholischen Kirche in Polen hatte es in dieser Woche bereits gegeben.