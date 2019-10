Seit Tagen rückt türkisches Militär auf syrisches Staatsterritorium vor. Die Türkei kämpft dort gegen kurdische Milizen und will nach eigenem Bekunden eine Pufferzone schaffen, um die eigene Grenzen abzusichern.

Nur verhaltene Kritik in russischen Medien

Eine Aktion, die weder Moskau noch Damakus schmeckt. Erst vor wenigen Tagen hatte der russische Kremlchef Wladimir Putin gefordert, dass alle ausländischen Streitkräfte, die sich ohne Erlaubnis der syrischen Zentralregierung im Land aufhalten, diese verlassen müssen.



Gemeint sind nicht nur die USA, die sich ohnehin zurückziehen, sondern auch die Türkei. Doch außer mit verhaltener Kritik in den einheimischen Staatsmedien, reagiert Russland auf den Einmarsch zurückhaltend. In der UN hatte Moskau gar eine Resolution blockiert, die das Vorgehen des türkischen Präsidenten Erdogan und dessen Armee verurteilen sollte.

Putin will Einheit unter Assad

Dabei dürfte Moskau nicht allzu erfreut sein über den türkischen Einmarsch. Denn seit Jahren kämpft Putin dafür, dass sein Verbündeter, Syriens Herrscher Baschar Assad, möglichst viele Landesteile wieder unter Kontrolle bekommt. Die Türkei hält die Region rings um die syrische Stadt Afrin besetzt. Erst im Frühjahr sagte der türkische Außenminister Mevlut Cavushoglu, man wolle die Stadt erst an Syrien übergeben, wenn Assad nicht mehr an der Macht ist.



"Für Moskau birht diese Situation sowohl Risiken als auch Chancen", sagt etwa der russische Außenpolitikexperte Fjodor Lukjanow, der zugleich Chefredakteur des Magazins "Russia in Global Affairs" ist. Zwar muss der Kreml diplomatisch zwischen Assad und Erdogan lavieren - beide zutiefst verfeindet und gleichzeitig Moskaus Verbündete. Lukjanow hält es jedoch für möglich, dass der türkische Vorstoß mit Moskau abgesprochen ist, was aus seiner Sicht auch die verhaltene Reaktion Moskaus erklären würde. Der russischer Außenpolitikexperte Fjodor Lukjanow Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Deal auf russischer Militärbasis in Syrien

Tatsächlich kann Russland derzeit von der neuen Krise in Syrien profitieren. Das russische Militär stellte seine Basis im syrischen Hmeimim der Kurdenmiliz zur Verfügung, um dort mit der Führung in Damaskus einen Deal auszuhandeln. Seit Monaten hatte Moskau darauf gedrängt.



Dass dieser Deal nun angesichts der Notlage der Kurden geglückt ist, dürfte Moskaus Außenpolitiker freuen. Die syrische Armee, die nach der Einigung mit den Kurden in den Norden des Landes aufgebrochen ist, wird weniger die türkische Invasion stoppen, als Assads Einfluss in den bisher abtrünnigen Gebieten stärken. Im Gegenzug werden Moskau und Damaskus mittelfristig akzeptieren müssen, dass die Türkei Teile Syriens weiterhin besetzt hält. Ein Suchoj-35 Kampfjet auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt im syrischen Hmeimim Bildrechte: dpa

Was ist bislang geschehen? Die Türkei hatte am Mittwoch vergangener Woche ihre lang angekündigte Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG begonnen. Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bereits mehr als 130 Kämpfer der kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte sowie 69 Zivilisten getötet. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind 160.000 Menschen auf der Flucht.

Türkei militärisch überlegen

Ohnehin sind die türkischen Streitkräfte in der Region den russisch-syrischen Kräften deutlich überlegen. Zumal Russland keine direkte Konfrontation mit der Türkei sucht und sein Militär aus dem neuen Konflikt heraushalten will. Zu frisch sind die Erinnerungen an den von der Türkei abgeschossenen russischen Kampfjet, für den sich Erdogan später zwar entschuldigte. Der Vorfall zeigte jedoch, dass Russland außer Wirtschaftssanktionen kein Druckmittel blieb.

Enge wirtschaftliche Beziehungen