Corona? Ist doch Geschichte! Nach diesem Motto wird seit Wochen in Tschechien gelebt Bildrechte: imago images/CTK Photo

Wenn man abends durch die Straßen der tschechischen Hauptstadt geht, hat man den Eindruck, dass kein Coronavirus existiert. Gruppen von jungen Menschen stehen vor Kneipen, trinken Bier, amüsieren sich – auf Abstand geht niemand. Das Gleiche gilt in Restaurants und besonders in Nacht-Clubs. "Diese Einrichtungen beteiligen sich sehr an der Ausbreitung der Infektion", sagt die Chefin des Prager Hygieneamts Zdenka Jágrová. Auch deswegen müssen ab heute die Bars, Kneipen und Nachtklubs in Prag ab Mitternacht bis 6 Uhr geschlossen bleiben. Die tschechischen Gesundheitsbehörden versuchen die kritische Situation mit neuen Maßnahmen zu retten. Im ganzen Lande gilt ab Donnerstag in allen geschlossen Räumen wieder die Mundschutzpflicht. In öffentlichen Verkehrsmitteln muss man schon jetzt einen Mundnasenschutz tragen. Menschen feiern am 30. Juni in Prag auf der Karlsbrücke mit einem Abendessen an einer 500 Meter langen Tafel das Ende der Corona-Beschränkungen. Bildrechte: imago images/CTK Photo

Streber auf Zeit

Tschechien hatte im März sehr schnell auf die Pandemie reagiert und sofort harte Maßnahmen eingeführt. Das Land schloss die Grenzen, den Mundschutz musste man überall tragen, auch auf Straßen. Kneipen wurden geschlossen, viele Firmen stoppten ihre Produktion. Die besorgten Tschechen verhielten sich umsichtig, viele blieben zu Hause. Und dann war die Angst gewissermaßen von einem Tag auf den anderen weg. Der Druck der Öffentlichkeit und der Wirtschaft führte dazu, dass schon Ende April und Anfang Mai die meisten Maßnahmen gelockert wurden. Seitdem stecken sich immer mehr Tschechen mit dem Corona-Erreger an. Verzeichneten die Behörden Mitte Juni noch etwa 2.200 Infizierte, sind es aktuell ca. 9280. Und das bei einer Einwohnerzahl von nur 10,5 Millionen. Zum Vergleich: Deutschland mit seinen 83 Millionen Einwohnern meldet zurzeit rund 17.000 aktive Corona-Fälle.

"Die steigende Zahlen stellen ein Risiko dar", sagte der tschechische Epidemiologe und Regierungsberater Roman Prymula am Mittwoch in einem Interview mit dem Nachrichtensender Radio Z. Die Tschechen unterschätzen seiner Meinung nach die Krankheit und hielten sich nicht mal an die elementarsten Regeln. "Wenn es so weiter geht, müssen die Maßnahmen wieder verstärkt werden", so Prymula. Tschechien hatte im März sehr schnell auf die Pandemie reagiert und sofort harte Maßnahmen eingeführt. Bildrechte: imago images/CTK Photo

WHO besorgt! Regierungschef empört!

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die aktuelle Corona-Situation in Tschechien als "besorgniserregend" eingestuft. Sie erinnerte die Tschechen daran, dass es keine Alternative zum Testen, Nachverfolgen und Isolieren gebe. Auch viele Experten in Tschechien kritisieren die Regierung dafür, dass die sogenannte "smarte Quarantäne", also eine Technologie, die bei der Entdeckung Infizierter helfen soll, nicht zu 100 Prozent funktioniert.

Diese Kritik und die steigende Zahl von Corona-Infizierten kommen für Premierminister Andrej Babiš zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, denn in drei Wochen finden in Tschechien die wichtigen Kreiswahlen statt. Babiš präsentierte sich bislang als derjenige, der die Corona-Situation im Frühling gut gemeistert hat und auch nach wie vor im Griff hat. Tschechien sei ein Vorbild, betonte er in den letzten Monaten sehr oft. Nun scheint das nicht so ganz zu stimmen. Entsprechend verstimmt reagierte Babiš auf die Kritik der WHO. "Die WHO sollte schweigen", schrieb der tschechische Regierungschef auf Twitter und warf der WHO vor, dass sie die Masken im Frühling nicht empfohlen habe. Die WHO habe laut Babiš nicht einmal gewusst, dass es eine Pandemie gebe. Verärgert und besorgt: Premier Andrej Babiš Bildrechte: imago images/CTK Photo

Erklärt Deutschland Prag zum Corona-Risikogebiet?

In Tschechien fürchtet man unterdessen, dass Deutschland Prag als Risikogebiet einstuft und die Grenze zu Tschechien dicht macht. Diese Möglichkeit erwähnte der stellvertretende tschechische Außenminister Martin Smolek in einem Interview mit dem Radiosender Radiožurnál. Auch die tschechische Nachrichtenagentur ČTK meldet sich zum Thema und geht sogar noch weiter. ČTK will aus diplomatischen Kreisen erfahren haben, dass Deutschland Prag als Risikogebiet einstufen wird. Offenbar hatte Bundeskanzlerin Merkel dies ihrem tschechischen Amtskollegen bereits am Dienstagabend in einem Telefongespräch mitgeteilt. Wer aus Prag nach Deutschland einreisen will, müsste dann einen Covid-19-Test mit negativem Befund vorweisen oder in Quarantäne gehen.