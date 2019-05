Helena Faberová ist 83 Jahre alt, und hier in ihrem Reihenhaus in Budweis ganz im Süden Tschechiens hat sie vieles selbst erlebt, was jüngere Generationen heute aus Geschichtsbüchern lernen: Ihre Mutter, erzählt sie, stamme aus einer tschechisch-deutschen Familie, ihr Vater sei Tscheche gewesen: "Als ich zehn Jahre alt war, habe ich gesehen, wie einige unserer Verwandten aus Tschechien vertrieben wurden."

Wie eng der europäische Gedanke der Versöhnung mit jedem einzelnen Menschen zu tun hat - das habe sie damals als Kind verstanden, sagt Helena Faberová. Ihr Leben lang hat sie an Europa mitgebaut, von ihrem Haus hier in Budweis aus. Während des Kommunismus war sie in der Untergrundkirche aktiv, weil in Tschechien die offizielle katholische Kirche einen schweren Stand hatte.