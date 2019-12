Neue Ermittlungen gegen Tschechiens Premier Babiš

Tschechiens Regierungschef Andrej Babiš ist erneut ins Visier der Justiz geraten. Generalstaatsanwalt Pavel Zeman gab in Prag bekannt, dass die tschechische Justiz die Ermittlungen gegen Babiš wegen Betrugs bei der Beantragung von EU-Subventionen wieder aufnehmen wird. Erst im September hatte die Prager Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen den 65-jährigen Milliardär zunächst eingestellt. Zeman begründet die Wiederaufnahme der Ermittlungen mit "Defiziten bei der Einschätzung der Tat und auch bei der juristischen Beurteilung". Der Fall geht nun zurück an die Staatsanwaltschaft in Prag, die erneut entscheiden muss.