Marek Šoška sitzt im Stadtrat von Ladná. Mit seinen 21 Jahren ist er der jüngste Ratsherr in dem 1.300-Einwohner-Ort nahe der Autobahn von Břeclav nach Brno. Und er steht vor einem Dilemma. Ladná sei eine der letzten Gemeinden in Tschechien, die noch keine Kläranlage hätten, erklärt er: "Das ist für unsere Gemeinde ein großes Projekt, weil das viele Millionen kostet – das beschäftigt uns zur Zeit."

Natürlich, so sagt er, wäre es einfacher, wenn es die EU-Subventionen nicht gäbe und man dadurch von vornherein mehr Geld in der Kasse hätte.

Marek Šoška gehört zu der Generation von Tschechen, die mit der Europäischen Union aufgewachsen sind: Als das Land 2004 der EU beitrat, war er sechs Jahre alt: "Ich erinnere mich", sagte er, "dass ich als Kind einmal mit meinen Eltern nach Kroatien gefahren bin und wir bei der Einreise warten mussten. Ansonsten habe ich Grenzen nie erlebt: Wir waren oft mit dem Fahrrad in Österreich, das ist ja bei uns um die Ecke, oder zum Schwimmen in der Slowakei – da gab es schon quasi keine Grenze mehr."

Am Schengen-Raum will Marek Šoška deshalb auch festhalten – aber dafür, sagt er, sei ja eine Mitgliedschaft in der EU nicht zwingend nötig. Und: Die West-Orientierung seines Landes sei für ihn unbestreitbar – Tschechien gehöre in den Westen und nicht in den russischen Einflussbereich, wie es sich manche EU-Kritiker im Land wünschen. Ohnehin stört ihn die tschechische Debatte über die Union, in der Populisten den Ton angeben. Besonders gegen die Rechtsextremen grenzt er sich ab. Sobald deren Chef etwas sage, sei er intuitiv dagegen, meint er.