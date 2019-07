2010 begannen die Arbeiten an der gigantischen Hülle. New Safe Confinent hieß das Projekt offiziell. Die neue Schutzhülle sollte der Beginn des Rückbauprozesses des havarierten Reaktors sein. Sie wurde so konstruiert, dass der zerstörte Reaktor abgerissen und in den kommenden Jahrzehnten nach und nach entsorgt werden kann. Die Kosten der Ummantelung: Mehr als zwei Milliarden Euro. Finanziert zu großen Teile von den G-7-Staaten und Russland. Die Ukraine selbst hätte sich dieses Projekt nie und nimmer leisten können. Bildrechte: dpa