Ukrainischer Präsident Selenskyj stellte am 6. Februar die App "Dija" vor. Bildrechte: MDR/Denis Trubetskoy

"Die Ukrainer werden bald das ganze Land in ihrem Smartphone haben", hat Wolodymyr Selenskyj während seiner Wahlkampagne vor einem Jahr angekündigt. Und tatsächlich: Der ukrainische Präsident strebt an, nahezu alle staatlichen Dienstleistungen und Behördengänge bald online abzuwickeln, darunter auch die Abstimmung bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. "Wir wollen das Leben der Menschen so weit wie es nur geht erleichtern", erklärt Selenskyj, dessen Wahlkampf vor allem im Internet sehr gut funktionierte. Er hatte komplett auf einen klassischen Wahlkampf verzichtet. Er bloggte auf YouTube, sein Team kommunizierte hauptsächlich via Telegram.

Erster Schritt: digitaler Führerschein

Selenskyj ging nun einen ersten großen Schritt in Richtung Digitalisierung und präsentierte die App Dija ("Aktion"). Die Software soll künftig alle staatlichen Dienstleistungen auf einem Smartphone vereinen. Zurzeit richtet sich Dija jedoch nur an Autofahrer. Zumindest in der Theorie braucht künftig keiner mehr einen physischen Führerschein oder Fahrzeugausweis, die App genügt. Papier oder Karte waren gestern: der digitale Führerschein über die App Dija. Bildrechte: Ukrainisches Ministerium für digitale Transformation

Die Wirklichkeit ist jedoch im Moment noch etwas komplizierter: Um elektronische Versionen dieser Dokumente zu erhalten, muss man zunächst die App herunterladen und sich einloggen. Die Verifizierung läuft dann über ukrainische Banken, doch nicht alle große Banken sind bislang technisch dafür ausgerüstet. Das werde sich bald ändern, betont man im zuständigen Ministerium. Außerdem sind von rund neun Millionen in der Ukraine ausgegebenen Führerscheinen bisher lediglich sechs Millionen digitalisiert worden.

Geld durch die App sparen