Er schneidet sich zu einem fröhlichen Corona-Song die Haare, macht Sportübungen in seinem Büro und kommt zu einer Arbeitssitzung mit einem Shirt, auf dem neben seinem eigenen Foto der Schriftzug "Quentin Karantino" zu sehen ist und ironisiert damit die in Kiew herrschende Quarantäne. Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt, Vitali Klitschko, hat in Krisenzeiten die Jugendvideoplattform TikTok für sich entdeckt. Und er weiß sie offenbar zu nutzen. Seine Kurzvideos werden gern geteilt und tausendfach geliked. Gleichzeitig wird sein politisches Gewicht wieder zunehmend größer.

Dabei sah es noch vergangenen Herbst so aus, als wäre der politische Stern des Ex-Boxers im Niedergang begriffen. Seit 2014 Chef der ukrainischen Hauptstadt hat sich Klitschko den Ruf eines PR-Bürgermeisters "erarbeitet", der sich lieber mit schönen Projekten beschäftigt, als wirklich relevante und schwierige Infrastrukturprobleme anzupacken. Als Wolodymyr Selenskyj mit seiner Partei "Diener des Volkes" die absolute Mehrheit bei der Parlamentswahl im Juli 2019 holte, wollte der neue Präsident die Gunst der Stunde nutzen und Klitschko in der Hauptstadt entmachten. Dazu ist es letztlich nicht gekommen, auch weil die Präsidentenpartei keinen geeigneten Kandidaten für Kiew fand.

Während aber die ukrainische Regierung derzeit mit Imageverlusten zu kämpfen hat, weil die Corona-Quarantäne rund die Hälfte der Bevölkerung an den Rand des finanziellen Ruins treibt, ist Klitschko vor allem dank seiner Kommunikationsstrategie der Politiker der Stunde. So hat er auch für die aktuellen Lockerungen des fast zweimonatigen Lockdowns als einer der ersten ein konkretes Maßnahmenpaket vorgelegt. Gleichzeitig erweckt Klitschko den Eindruck, Corona ernster zu nehmen als Bürgermeister anderer Großstädte. So warnt er etwa vor zu schnellen Öffnungsschritten. "Bis zu 80 Prozent der Ukrainer könnten an Corona erkranken", betonte er neulich auf einer Regierungssitzung.