Nun könnte es ernst werden mit dem Kampf gegen die Korruption und der versprochenen Belohnung für sachdienliche Hinweise. Das im Juli neu gewählte ukrainische Parlament , in dem Selenskyjs Partei "Diener des Volkes" die absolute Mehrheit hat, verabschiedete Mitte September in erster Lesung einen vom Präsidenten eingereichten Gesetzentwurf. Danach hätte derjenige, der Hinweise auf ein Korruptionsdelikt gibt, Anspruch auf eine Belohnung in Höhe von bis zu umgerechnet 470.000 Euro, wenn es zur gerichtlich angeordneten Beschlagnahmung von Eigentum kommt. Doch wie soll das in der Praxis funktionieren?

Der Gesetzentwurf sieht drei Informationskanäle für Informanten vor. Wer will kann seine Hinweise anonym geben. Dafür schalten Antikorruptionsbehörden wie das Nationale Antikorruptionsbüro eine Hotline. Dort eingegangene Hinweise müssen innerhalb von 30 Tagen überprüft werden. In der Praxis bedeutet das: Eine Ermittlung wird so gut wie in jedem Fall eingeleitet. Whistleblower können sich außerdem an Journalisten und Nichtregierungsorganisationen wenden. Last but not least bleibt Tätern die Möglichkeit einer Selbstanzeige, beispielsweise beim Arbeitgeber.