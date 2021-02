Zwar kann die Fraktions-App jeder im App-Store heruntergeladen - für die einfachen Nutzer ist der Funktionsumfang jedoch auf Informationen begrenzt. So kann man sich in der einfach gestaltenen, in den grünen Parteifarben stilisierten App anschauen, wer für welche Gesetze gestimmt hat und welche Abgeordneten die meisten Sitzungen verpassen. Den Abgeordneten stehen dagegen deutlich mehr Funktionen zur Verfügung. Die App soll laut Parteiführung als vollständiges interaktives Kommunikationsmittel dienen – und die Fraktionsdisziplin verbessern.

So wurde etwa der Kolomojskyj-nahe Abgeordnete Olexander Dubinskyj, der als Erster auf Platz eins des Destruktivitätsratings landete, bereits aus der Fraktion ausgeschlossen. Darüber wurde ebenfalls vorab in der App abgestimmt, obwohl die entscheidene offizielle Abstimmung mit echten Wahlzetteln durchgeführt wurde. Dubinskyj ist allerdings als informeller Vertreter des Oligarchen Kolomojskyj ohnehin umstritten. Er wurde vor kurzem von den USA wegen möglicher Wahlbeeinflussung auf die US-Sanktionsliste gesetzt. Dubinskyj hatte an Pressekonferenzen mit einem russlandnahen Abgeordneten teilgenommen, der seinerzeit die Gespräche zwischen Joe Biden in seiner Rolle als US-Vizepräsident und dem Ex-Präsidenten der Ukraine Petro Poroschenko veröffentlichte. Mehreren ukrainischen Medien zufolge sendete auch die US-Botschaft in Kiew wegen Dubinskyj deutliche Signale an Selenskyj, der schließlich offen für seinen Fraktionsausschluss plädierte. Es ging also weitgehend um Außenpolitik. Trotzdem spielte in diesem Fall auch die App zum ersten Mal eine erhebliche Rolle.