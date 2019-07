Nach den vorläufigen Ergebnissen kommt "Diener des Volkes", die neue Partei von Präsident Wolodymyr Selenskij, auf etwa 42 Prozent. Mit den gewonnenen Direktmandaten könnte Selenskijs Partei im Parlament ohne Koalitionspartner die Mehrheit der Sitze beanspruchen, was nicht nur die Regierungsbildung beschleunigen dürfte. Auch die Machtfülle, mit der Selenskij in mögliche Gespräche mit dem Kreml geht, wäre größer als bei jedem anderen Präsidenten der Ukraine.

Offiziell hält sich Moskau noch bedeckt. Einen Tag vor der Wahl, bei der sich der überzeugende Sieg von "Diener des Volkes" schon seit Wochen in den Umfragen abzeichnete, erklärte der Vize-Chef des Duma-Ausschusses für Eurasische Integration, Konstantin Zatulin, die Abstimmung gebe Hoffnung auf eine leichte Verbesserung der Beziehungen. Der große Sieger in Kiew, Wolodymyr Selenskij, ließ seinerseits bereits am Montag verlautbaren, er glaube, er werde eine gemeinsame Sprache mit Putin finden. Das habe er im bisher einzigen Telefonat mit dem russischen Präsidenten am 11. Juli gespürt.