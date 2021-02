Präsidentenerlass Ukraine schaltet prorussische Fernsehsender ab

Nach einem überraschenden Dekret von Wolodymyr Selenskyj werden prorussische Nachrichtensender in der Ukraine blockiert. Der Präsident greift damit den wichtigsten Putin-Vertrauten in seinem Land an. Doch es bleiben nicht nur rechtliche Bedenken - die abgeschalteten Sender sind auch Sprachrohr einer Oppositionspartei, die Selenskyj bei den nächsten Wahlen ernsthaft Konkurrenz machen könnte.