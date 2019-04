Amtseinführung bis spätestens Juni

Nach seinem überdeutlichen Sieg bei der Präsidentschaftswahl in der Ukraine am vergangenen Sonntag muss der 41-jährige Komiker, Schauspieler und Fernsehproduzent nun schnell ein politisches Programm vorlegen. Spätestens am 3. Juni soll Selenskyj, der bisher in der ukrainischen TV-Serie "Diener des Volkes" bereits den Präsidenten spielte, auch im wahren Leben als sechster Präsident der Ukraine ins Amt eingeführt werden.

Umgang mit Moskau

Die zentrale Frage in der Ukraine ist wohl, wie der neue Präsident mit dem Krieg in der Ostukraine umgeht, im Donbass. Und damit verbunden ist die Frage, wie geht Selenskyj mit Putin um. Im Dezember hatte Selenskyj sich noch für direkte Verhandlungen mit Russland ausgesprochen, das die "Separatisten" in der Ostukraine unterstützt. Man solle sich irgendwo in der Mitte treffen, hieß es. Das hat vor allem den patriotischen Teil der Gesellschaft irritiert. Inzwischen hat Selenskyj seine Linie geändert. "Das Normandie-Format (an dem die Ukraine, Russland, Deutschland und Frankreich teilnehmen – Anm. d. Red.) wird in jedem Fall fortbestehen“, kündigt der Politikneuling nun an. Gern würde er Großbritannien und die USA für einen Neustart miteinbeziehen. Das erscheint jedoch wegen der Ablehnung aus Moskau unwahrscheinlich. Tatsächlich könnte ein erstes Normandie-Treffen in hergebrachter kleiner Runde mit Selenskyj schon im Juni stattfinden, anlässlich des 75. Jahrestages des "D-Day". Selenskyj fordert von Russland außerdem die Freilassung der 24 ukrainischen Soldaten, die Ende 2018 vom russischen Grenzschutz während des Vorfalls vor der Straße von Kertsch festgenommen wurden. Indirekte Kritik in Richtung des russischen autoritären Machtsystems sandte Selenskyj noch am Wahlabend an die Länder des postsowjetischen Raums: "Schaut auf uns, hier ist alles möglich.“ Die Außenminister der Ukraine und Russlands sowie Frankreichs und Deutschlands beim vergangenen "Normandie"-Treffen. Bildrechte: imago/photothek

Macron als Vorbild

Direkte Verhandlungen mit Putin sind dennoch möglich, und wurden am Dienstag vom US-Sonderbeauftragten für die Ukraine, Kurt Volker, begrüßt. Der außenpolitische Weg Selenskyjs führt jedoch grundsätzlich gen Westen. Auch wenn der 41-Jährige auch hier früher irritierende Aussagen gemacht hatte: "Ich klopfe nicht an die Tür, hinter der ich nicht erwartet werde", meinte er im Bezug auf die angestrebte EU- und NATO-Mitgliedschaft. Mittlerweile stellt er den prowestlichen Kurs des Landes nicht mehr in Frage und fordert ein Referendum in Sachen NATO-Beitritt. Selenskyjs Vorbild ist der französische Präsident Macron, mit dem er sich bereits am Freitag vor der Stichwahl in Paris traf. Macron war auch einer der ersten, die Selenskyj am Sonntagabend angerufen haben, um zu gratulieren. Bundeskanzlerin Merkel, die am Freitag nur Poroschenko empfing, könnte die Führungsrolle in Sachen Ukraine verlieren, obwohl sie Selenskyj per Telegramm nach Berlin einlud. Erst am Dienstag hat Merkel beim gewählten Präsidenten angerufen.

Neue Gesichter in der Politik?

Die Präsidialverwaltung in Kiew. - Selenskyj will das Sowjet-Gebäude hinter sich lassen. Bildrechte: imago/Ukrainian News Innenpolitisch gilt Selenskyj als Befürworter der direkten Demokratie und der Liberalisierung der Wirtschaft. Für mehr Steuerehrlichkeit will Selenskyj durch eine "Nulldeklaration" sorgen: Alle sollen ihr Einkommen gegen eine Gebühr von fünf Prozent einmalig legalisieren dürfen. In Sachen Kultur- und Sprachpolitik steht er im Vergleich zum national orientierten Kurs Poroschenkos für eine Liberalisierung. Der künftige Präsident kämpft außerdem für eine klare Prozedur der Amtsenthebung für das Staatsoberhaupt; er selbst will lediglich eine Amtszeit regieren. Zudem solle die strafrechtliche Immunität der Abgeordneten, des Präsidenten und der Richter aufgehoben werden. Ebenfalls will Selenskyj die Posten, für die er Kandidaten vorschlagen darf – etwa den Generalstaatsanwalt oder den Außenminister – mit neuen Gesichtern besetzen. Und: Als Zeichen der Erneuerung und des endgültigen Bruchs mit der sowjetischen Vergangenheit soll die Präsidialverwaltung aus dem jetzigen Sowjetgebäude im Herzen Kiews in ein modernes "Open Space"-Bürogebäude umziehen.

Das Parlament könnte zum Problem werden

Das Problem bei allen Reformvorhaben: Selenskyj kann sie nicht ohne Unterstützung des Parlaments durchsetzen. Und dort hat er keine eigene Fraktion. Eine Konfrontation mit der Werchowna Rada ist nicht ausgeschlossen, schon allein deshalb, weil dort die alte Elite sitzt. Dennoch kann Selenskyj auf ein solides Team aufbauen, zu dem der als Reformer geltende Ex-Finanzminister Olexander Danyljuk gehört und der bekannte Antikorruptionsfachmann und Ex-Justizminister Ruslan Rjaboschapka. Und nach wie vor gibt es Spekulationen, nach denen Unterstützung auch aus dem Umfeld des umstrittenen Oligarchen Ihor Kolomojskyj kommen soll.