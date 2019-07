Vergangenen November hatte die russische Küstenwache drei ukrainische Marineboote an der Durchfahrt durch die Meerenge von Kertsch gehindert. Bei der Aktion wurden mehrere ukrainische Marinesoldaten verletzt und 24 Besatzungsmitglieder festgenommen. Sie sitzen in der russischen Hauptstadt Moskau in Untersuchungshaft – auch wenn der Internationale Seegerichtshof in Hamburg im Mai ihre sofortige Freilassung anordnete.

Das Bild zeigt die drei beschlagnahmten ukrainischen Marine-Einheiten im Hafen von Kertsch. Bildrechte: imago/ITAR-TASS