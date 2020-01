Warum US-Milliardär Soros in der Ukraine zum Buhmann wird

Der Oligarch Kolomojskyj tritt die Flucht nach vorne an, indem er gegen diejenigen schießt, die gegen ihn ermitteln. Und das, so der Kiewer Politologe Olexeij Jakubin, sind offenbar US-Demokraten mit Nähe zu Soros. Schützenhilfe bekommt Kolomojskyj vom Anwalt des US-Präsidenten Rudolph Giuliani, der George Soros zum großen Strippenzieher in der Ukraine erklärte. In einem Interview mit dem "New York Magazine" warf er dem Milliardär vor, vier US-Botschafter in der Ukraine installiert zu haben. Mehr noch: Laut Giuliani soll Soros die im Mai 2019 von US-Präsident Trump gefeuerte Botschafterin Marie Jovanovic sogar kontrolliert haben.