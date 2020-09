In seiner nun gültigen Fassung sieht das Gesetz einen Unterschiedlichen Umgang mit den Minderheitensprachen vor. Für die sogenannten ukrainischen Urvölker, wie etwa die Krimtataren, bleibt es möglich, die ganze Schulzeit in ihrer Sprache unterrichtet zu werden. Denn sie haben keinen eigenen Staat, der die Nationalsprache schützen würde.

Unterschiedliche Vorgaben für Minderheitssprachen

Einen Mittelweg fand die Ukraine für die Sprachen der Minderheiten (z.B. Polen und Slowaken), die zu den Amtssprachen der EU gehören. Ab der 5. Klasse müssen in diesem Fall wenigstens 20 Prozent der jährlichen Schulzeit auf Ukrainisch unterrichtet werden, in den letzten Klassen soll die Quote dann bei 60 Prozent liegen. Und zwar nicht schon ab 2020, sondern erst ab 2023. Mehrere EU-Staaten, vor allem Ungarn, sind dennoch unzufrieden. Lernen in der Ukraine: Ab Klasse 5 müssen Kinder jetzt auch in russischsprachigen Schulen auf Ukranisch unterrichtet werden. Bildrechte: imago/ITAR-TASS

Bei anderen Minderheitssprachen, zu denen Russisch gehört, muss 80 Prozent des Schulprogramms bereits ab September 2020 auf Ukrainisch unterrichtet werden. "Für die russischsprachigen Kinder ist es einfacher, Ukrainisch zu lernen, weil die Sprachen zu einer Familie gehören", begründet das Bildungsministerium die Entscheidung. Tatsächlich sprechen die meisten Ukrainer beide Sprachen gut, obwohl es sich bei Ukrainisch und Russisch eindeutig um unterschiedliche Sprachen handelt.

Es ist genau diese Ungleichbehandlung, die nun zu Diskriminierungsvorwürfen führt – vor allem seitens der russischen Minderheit. Schließlich ist Russisch in vielen Regionen – vor allem im Südosten des Landes – die dominierende Sprache. In Dnipro etwa, wo rund 90 Prozent der Menschen im Alltrag Russisch sprechen, haben Mitglieder der prorussischen Oppositionsplattform eigenen Angaben zufolge mehr als 10.000 Unterschriften gegen das Gesetz gesammelt: "Die heutigen Machthaber hören nicht auf die Ukrainer. Dieses Gesetz sorgte von Anfang an für Diskussionen. Dnipro ist eine überwiegend russischsprachige Stadt. Das Sprachproblem ist einer dieser wunden Punkte, die Unzufriedenheit und Proteststimmungen in der Gesellschaft verschärfen", sagt Sergej Mykytyn vom örtlichen Verband der prorussischen Oppositionsplattform.

Die Mehrheit der Ukrainer ist gegen das Gesetz

Auch die Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung steht dem Gesetz skeptisch gegenüber. Laut einer Umfrage des Kiewer Internationalen Soziologie-Instituts sprechen sich 73 Prozent der Ukrainer zumindest dafür aus, dass der Staat in den Regionen, wo die Mehrheit der Bevölkerung russischsprachig ist, die Bildung auf Russisch ermöglichen soll. 33 Prozent glauben, die Unterreicht auf Russisch müsste im ganzen Land zugänglich sein.

Eigentlich hatte auch Präsident Wolodymyr Selenskyj eine liberalere Sprachpolitik angekündigt. Davon ist bisher allerdings wenig zu spüren. Der Druck einer politisch aktiven national orientierten Minderheit, die stets an zahlreichen Protesten in Kiew teilnimmt, ist zu groß. Diese setzt sich für eine möglichst breite Ukrainisierung ein und lehnt Kompromisse ab. Selenskyj will Proteste vor seinem Amtssitz vermeiden und scheut in dieser Sache den Konflikt. Allerdings könnte sich eine Politik, die sich an einer radikalen nationalen Minderheit ausrichtet, ebenfalls rächen: Sei es, weil sich die Beziehungen zu den Nachbarstaaten verschlechtern, sei es weil Selenskyj den pro-russichen Oppositionsparteien eine Steilvorlage liefert und gleichzeitig seine eigene Wählerschaft enttäuscht.

Nicht die Schüler sind das Problem, sondern die Lehrer