Ungarn Wissenschaft mit Parteibuch?

Im Sommer 2018 verlor die Ungarische Akademie der Wissenschaften die Kontrolle über ihre Forschungsetats - damals wurde vor dem Sitz der Akademie in Budapest protestiert. Nun will die Regierung Einfluss auf die Vorstandsbesetzung nehmen.

Im Sommer 2018 verlor die Ungarische Akademie der Wissenschaften die Kontrolle über ihre Forschungsetats - damals wurde vor dem Sitz der Akademie in Budapest protestiert. Nun will die Regierung Einfluss auf die Vorstandsbesetzung nehmen.

Im Sommer 2018 verlor die Ungarische Akademie der Wissenschaften die Kontrolle über ihre Forschungsetats - damals wurde vor dem Sitz der Akademie in Budapest protestiert. Nun will die Regierung Einfluss auf die Vorstandsbesetzung nehmen. Bildrechte: imago images / EST&OST

Bislang konnte die angesehene Ungarische Akademie der Wissenschaften (MTA) ihre 15 Forschungszentren unabhängig verwalten. Nun sollen diese einer Stiftung unterstellt werden, in der Regierungsvertreter ein Mitspracherecht haben. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, an dem das Parlament derzeit arbeitet.

Den Vorsitzenden der Stiftung soll demnach der Forschungsminister gemeinsam mit dem Akademie-Präsidenten ernennen. Auch sechs der zwölf Vorstandsmitglieder soll die Regierung bestimmen. Dadurch wolle man die Wettbewerbsfähigkeit im Technologiebereich erhöhen und eine leistungsorientierte Ressourcenverteilung einführen, begründete Innovationsminister Laszlo Palkovics die Neuregelung, die ab September greifen soll. Der Minister ist studierter Automobilingenieur und war lange Zeit bei Knorr-Bremse in Deutschland für Forschung und Entwicklung zuständig. Er will die Forschung in Ungarn stärker an den Bedürfnissen der Industrie ausrichten.

Kritiker befürchten allerdings, dass Palkovics Begründung vorgeschoben ist und man in Wahrheit kritische Wissenschaftler zum Schweigen bringen will. In der Vergangenheit gab es immer wieder Meinungsverschiedenheiten zwischen Wissenschaftlern und der Regierung, insbesondere bei den Themen Geschichte, Gender Studies oder Homosexualität. Einige Wissenschaftler, wie die Soziologin Éva Kovács, Bereichsleiterin an einem der 15 Akademie-Institute, sprechen sogar von einem regelrechten "Kulturkampf". "Die Orbán-Regierung findet, dass ihre Weltsicht auf Themen wie Familie, Migration oder Demokratie in der Wissenschaft nicht ausreichend berücksichtigt wird", sagte sie in einem Interview mit der Körber-Stiftung.