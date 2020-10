Der 25-jährige Alex lebt in Budapest. In seinem Pass ist er immer noch Frau.

Der 25-jährige Alex lebt in Budapest. In seinem Pass ist er immer noch Frau.

Der 25-jährige Alex lebt in Budapest. In seinem Pass ist er immer noch Frau. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Problem: Alex ist in Ungarn als Frau registriert, eine Änderung seines Geschlechts und Vornamens im Pass ist seit Mai gesetzlich verboten. "Ich bin einfach eine Person, die ihr Geschlecht ändern lassen und nicht weiter auffallen möchte. Es ist nicht so, als liefe ich herum und erzählte allen: 'Hey, ich bin Transgender, ich war mal ein Mädchen und bin nun ein Junge', so ist es nicht. Ich will nur ein normaler Typ sein, in meinem Land sein, aber das kann ich nicht. Ich bin nur ein Freak hier."