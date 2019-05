Seit den 1990er-Jahren handelt Tamás Janicsek mit Metallbauteilen Bildrechte: Ruslan Amirov

So läuft das bei Tamás Janicsek. Der studierte Diplom-Ökonom ist heute 60 Jahre alt. Anfang der 1990er-Jahre hat er seine Firma JPH Trading gegründet und vertreibt seitdem Metallbauteile für die Industrie. In jeder seiner Arbeits- und Lagerhallen in Nagykovácsi nordwestlich von Budapest, wird geschweißt, geschliffen und geschraubt.



Dass seine Firma mal mehr Mitarbeiter haben wird als die jetzt 35, sei zwar möglich, aber schwierig, sagt Janicsek. Erstmal muss er einen seiner leitenden Angestellten gehen lassen. Der hat nämlich einen neuen Job, bei einer deutschen Firma.